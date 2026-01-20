Multe in crescita e boom di sosta selvaggia a Roma | oltre 2 milioni di sanzioni con l'aiuto dell'IA

Nel 2025, a Roma sono state rilevate circa 2 milioni di infrazioni stradali, con un aumento del 10% rispetto all’anno precedente. La crescita delle multe è accompagnata da un incremento delle soste selvagge, mentre i sistemi di intelligenza artificiale hanno contribuito a ridurre le eccessive velocità. Un quadro che evidenzia le sfide e le novità nell’ambito della sicurezza e del controllo del traffico nella capitale.

Nel 2025 la polizia locale ha elevato 20 multe ai mezzi pesanti che hanno violato i divieti. Controlli rafforzati anche su rifiuti e deiezioni canine, con più ore di pattugliamento e incassi in crescita - facebook.com facebook

