Multe in crescita e boom di sosta selvaggia a Roma | oltre 2 milioni di sanzioni con l'aiuto dell'IA
Nel 2025, a Roma sono state rilevate circa 2 milioni di infrazioni stradali, con un aumento del 10% rispetto all’anno precedente. La crescita delle multe è accompagnata da un incremento delle soste selvagge, mentre i sistemi di intelligenza artificiale hanno contribuito a ridurre le eccessive velocità. Un quadro che evidenzia le sfide e le novità nell’ambito della sicurezza e del controllo del traffico nella capitale.
Nel 2025 la Polizia locale ha segnalato circa 2 milioni di infrazioni: +10% Boom per la sosta selvaggia, cala la velocità in eccesso grazie ai nuovi sistemi IA.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: L’ umile risposta dell’eroe di Bondi Beach all’assegno da oltre due milioni per lui: “Me lo merito?
Leggi anche: L’architetto dell’IA lascia Meta dopo 12 anni: è inizata l’era dei world model senzienti
Misano, boom di multe per i camionisti “furbetti”. Nel mirino degli agenti i padroni di cani indisciplinati - Controlli rafforzati anche su rifiuti e deiezioni canine, con più ore di pattugliamento e incassi in cresci ... bergamonews.it
Nel 2025 la polizia locale ha elevato 20 multe ai mezzi pesanti che hanno violato i divieti. Controlli rafforzati anche su rifiuti e deiezioni canine, con più ore di pattugliamento e incassi in crescita - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.