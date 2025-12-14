Stop alla sosta selvaggia dei mezzi in sharing Roma | ecco gli Enjoy point
A Roma, dal 21 gennaio 2026, il servizio di car sharing Enjoy cambierà modalità, passando dalla formula “free floating” a “enjoy point”. Questa novità mira a contrastare il parcheggio selvaggio dei mezzi in sharing, promuovendo una gestione più ordinata e sostenibile della mobilità urbana.
Sarà un cambio radicale del servizio che metterà fine al "parcheggio selvaggio". Dal 21 gennaio 2026 il servizio di car sharing Enjoy a Roma passerà dalla modalità "free floating" a "enjoy point". Questo significa che le famose Fiat 500 rosse non potranno più essere lasciate ovunque dopo un.
