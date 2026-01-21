sono felice le prime parole dei giovani di crans montana risvegliati al niguarda

I giovani di Crans-Montana, coinvolti nella tragedia della notte di Capodanno, continuano il percorso di riabilitazione all'ospedale Niguarda di Milano. La struttura accoglie la maggior parte dei feriti italiani, offrendo assistenza e supporto nel processo di recupero. Questo percorso rappresenta un passo importante nel loro cammino verso il ritorno alla normalità, in un contesto di cura e attenzione professionale.

Prosegue il percorso riabilitativo dei feriti di Crans-Montana all'ospedale Niguarda di Milano, dove si trova la maggior parte degli italiani che sono rimasti vittima della carneficina del locale svizzero la notte di Capodanno. Solo una ragazza resta a Zurigo per il momento, perché ancora non può essere trasportata in sicurezza. I medici lavorano alacremente fin dal primo giorno per salvare loro la vita e due di loro, nei giorni scorsi, sono stati finalmente estubati, anche se ancora si trovano ricoverati in terapia intensiva: erano tra i cinque più gravi. Di questi, uno è attualmente ricoverato al Policlinico, dove è sottoposto a circolazione extracorporea per un'infezione polmonare derivante dai fumi ingeriti, altri quattro invece sono al Niguarda e tra loro c'è anche chi è tracheotomizzato, per ridurre i danni della lunga intubazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

