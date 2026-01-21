Un ragazzino sopravvissuto all’incendio di Crans-Montana si è risvegliato dopo venti giorni all’ospedale Niguarda di Milano. La madre, preoccupata, gli ha chiesto come si sentisse, e lui, attraverso un dispositivo di comunicazione, ha risposto semplicemente: “Felice”. La sua ripresa rappresenta un momento di sollievo e speranza per i familiari e i soccorritori coinvolti nell’accaduto.

Milano, 21 gennaio 2026 – “Come ti senti?”, ha chiesto la mamma a un ragazzino appena risvegliatosi al Niguarda dopo essere sopravvissuto all’ incendio di Crans-Montana venti giorni fa, e incredibilmente lui, che al momento riesce a comunicare solo attraverso una macchina, le ha risposto: “Felice”. Incendio di Crans-Montana, tutti i feriti al Niguarda: le scorte di bromelina e il lavoro non stop nelle sale operatorie Lui è tra i cinque più gravi dei rimpatriati col ponte aereo, i cinque che sono ancora in terapia intensiva: uno al Policlinico, dov’è attaccato alla macchina della circolazione extracorporea per un’infezione polmonare, e quattro nella terapia intensiva del Niguarda, dove alcuni sono stati tracheotomizzati per limitare i problemi dovuti alla lunga intubazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Mamma, sono felice”. Un ragazzino sopravvissuto di Crans-Montana si è svegliato all’ospedale Niguarda

Manfredi Marcucci si è svegliato dal coma, il 16enne sopravvissuto a Crans-Montana parla ai genitori: le prime parole sugli amici nel localeManfredi Marcucci, il giovane sopravvissuto alla tragedia di Crans-Montana, ha ripreso consciamento e si trova ora al centro ustioni del Niguarda di Milano.

Crans-Montana, dall'ospedale Niguarda, le speranze per i feriti: «Ci sono due ragazzi gravissimi che non sono ancora stati identificati con certezza»Da Niguarda, a Milano, emergono aggiornamenti sulle condizioni dei feriti nell’incidente di Crans-Montana.

