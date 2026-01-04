Crans-Montana identificate tutte le sei giovani vittime italiane | chi sono Altri due ragazzi in arrivo al Niguarda
Sono state identificate tutte e sei le giovani vittime italiane della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Inoltre, si attende l’arrivo di altri due ragazzi presso l’ospedale Niguarda di Milano. La notizia porta alla luce il dolore di famiglie e comunità colpite da questa tragedia, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.
Tutte le sei vittime italiane della strage di Capodanno a Crans-Montana in Svizzera sono state identificate. Lo ha comunicato l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado. Ai quattro giovani già identificati, il bolognese di 16 anni Giovanni Tamburi, il milanese di 16 anni Achille Barosi, il genovese quasi 17enne Emanuele Galeppini e la milanese di 16 anni Chiara Costanzo, si aggiungono ora la 15enne italo-svizzera Sofia Prosperi e il 16enne romano Riccardo Minghetti. Le nuove identificazioni riferite in mattinata riguardano, invece, quattro cittadine svizzere di 18 anni, due di 15 anni e una di 14 anni; sei cittadini svizzeri di 31 anni, 20 anni, 18 anni, 17 anni e due di 16 anni; un cittadino rumeno di 18 anni; un francese di 39 anni e un cittadino turco di 18 anni. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Crans-Montana, identificate tutte e sei le vittime italiane: morti anche Chiara Costanzo, Riccardo Minghetti e Sofia Prosperi
Leggi anche: Tragedia Crans-Montana, identificate le prime tre vittime italiane: chi sono
Incendio a Crans-Montana, identificate tutte le sei vittime italiane; Crans-Montana, ambasciatore italiano in Svizzera: Identificate tre vittime italiane; Crans-Montana, identificate tre vittime italiane; Le notizie di venerdì 2 gennaio sulla strage in Svizzera.
Crans-Montana, identificate 24 vittime su 40. Attesa per gli altri 3 dispersi italiani Riccardo Minghetti, Chiara Costanzo e Sofia Prosperi - Sale a 24 il numero delle vittime dell'incendio scoppiato ala Bar Le Constellation a Crans- leggo.it
Crans-Montana, l'ambasciatore: “Identificata la quarta vittima italiana” - In arrivo altri due giovani al Niguarda, Kean Talingdan e Leonardo Bove, riconosciuti grazie al Dna. repubblica.it
Sono ora 24 le persone identificate tra quelle morte nell’incendio a Crans-Montana - La polizia svizzera ha detto domenica di aver identificato 16 persone morte nell’incendio di Capodanno nel locale Le Constellation a Crans- ilpost.it
FOTO | Crans-Montana, la 'marcia silenziosa' in ricordo delle vittime della tragedia de La Constellation #ANSA - facebook.com facebook
#CransMontana, sono quattro le vittime italiane identificate. x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.