Crans-Montana identificate tutte le sei giovani vittime italiane | chi sono Altri due ragazzi in arrivo al Niguarda

Sono state identificate tutte e sei le giovani vittime italiane della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Inoltre, si attende l’arrivo di altri due ragazzi presso l’ospedale Niguarda di Milano. La notizia porta alla luce il dolore di famiglie e comunità colpite da questa tragedia, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Tutte le sei vittime italiane della strage di Capodanno a Crans-Montana in Svizzera sono state identificate. Lo ha comunicato l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado. Ai quattro giovani già identificati, il bolognese di 16 anni Giovanni Tamburi, il milanese di 16 anni Achille Barosi, il genovese quasi 17enne Emanuele Galeppini e la milanese di 16 anni Chiara Costanzo, si aggiungono ora la 15enne italo-svizzera Sofia Prosperi e il 16enne romano Riccardo Minghetti. Le nuove identificazioni riferite in mattinata riguardano, invece, quattro cittadine svizzere di 18 anni, due di 15 anni e una di 14 anni; sei cittadini svizzeri di 31 anni, 20 anni, 18 anni, 17 anni e due di 16 anni; un cittadino rumeno di 18 anni; un francese di 39 anni e un cittadino turco di 18 anni. 🔗 Leggi su Open.online

