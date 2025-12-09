Forlì vince e spera che sia la svolta Difesa e aggancio E ora nuovo pivot

UNIEURO FORLì 85 ESTRA PISTOIA 72 UNIEURO FORLI’: Allen 16 (610, 03), Gazzotti 4, Tavernelli n.e. Gaspardo 15 (15, 24), Masciadri 4 (22), Del Chiaro 7 (34), Berluti n.e. Dicorato n.e. Aradori 8 (35, 01), Harper 15 (28, 37), Pinza 2 (11), Pepe 14 (02, 47). All.: Martino. ESTRA PISTOIA: Gallo 2 (13, 02), Stoch n.e. Alessandrini 3 (01, 14), Dellosto 5 (12, 11), Campogrande 9 (02, 36), Knight 6 (38), Saccaggi 7 (24, 03), Magro 7 (33), Johnson 18 (59, 16), Zanotti 15 (12, 36). All.: Sacripanti. Arbitri: Ursi, Chersicla, Biondi. Parziali: 19-27, 48-45, 69-64. Note – T2: Forlì 1837 (49%), Pistoia 1634 (47%); T3: Forlì 922 (41%), Pistoia 928 (32%); TL: Forlì 2229 (76%), Pistoia 1315 (87%). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

