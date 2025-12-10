Xavi Simons sfida gli Spurs a trovare coerenza dopo la seconda vittoria consecutiva e afferma che sta vivendo i suoi sogni in Champions League

Xavi Simons sottolinea l'importanza della coerenza per il Tottenham dopo la seconda vittoria consecutiva in Champions League, affermando di vivere un sogno in questa competizione. La squadra cerca di consolidare i risultati positivi e di mantenere alta la concentrazione per proseguire il cammino europeo.

2025-12-10 00:43:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Xavi Simons afferma che trovare coerenza è fondamentale per il Tottenham dopo aver contribuito ad assicurarsi la seconda vittoria consecutiva contro lo Slavia Praga. Gli Spurs hanno confermato la loro vittoria per 2-0 sul Brentford sabato con una vittoria per 3-0 sullo Slavia Praga in Champions League, con l’acquisto estivo di Simons in porta in entrambi mentre inizia a trovare i suoi piedi nel nord di Londra. La doppia vittoria casalinga ha fornito la positività tanto necessaria a Thomas Frank e alla sua squadra, che in precedenza avevano vinto solo le prime sette partite casalinghe di Premier League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com