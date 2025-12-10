Xavi Simons sfida gli Spurs a trovare coerenza dopo la seconda vittoria consecutiva e afferma che sta vivendo i suoi sogni in Champions League
Xavi Simons sottolinea l'importanza della coerenza per il Tottenham dopo la seconda vittoria consecutiva in Champions League, affermando di vivere un sogno in questa competizione. La squadra cerca di consolidare i risultati positivi e di mantenere alta la concentrazione per proseguire il cammino europeo.
Xavi Simons afferma che trovare coerenza è fondamentale per il Tottenham dopo aver contribuito ad assicurarsi la seconda vittoria consecutiva contro lo Slavia Praga. Gli Spurs hanno confermato la loro vittoria per 2-0 sul Brentford sabato con una vittoria per 3-0 sullo Slavia Praga in Champions League, con l'acquisto estivo di Simons in porta in entrambi mentre inizia a trovare i suoi piedi nel nord di Londra. La doppia vittoria casalinga ha fornito la positività tanto necessaria a Thomas Frank e alla sua squadra, che in precedenza avevano vinto solo le prime sette partite casalinghe di Premier League.
Puma: Xavi Simons e Skepta brillano nel Nord di Londra con la King 20
Ma che gol ha fatto Xavi Simons? Si fa 60 metri palla al piede e poi...
?TOTW 13 Contender - Saturday Edition? Kane (ST) ? Pedri (CDM) Messi (ST) Ruben Dias (CB) ? + Cleansheet Ekitike (ST) Xavi Simons (CAM) ? Engen (CB) ? + Cleansheet Acerbi (CB) + Cl Vai su X
Nella 15ª giornata di Premier League, il Tottenham trionfa per 2-0 sul Brentford e torna a sorridere dopo più di un mese, grazie alle reti di Richarlison e Xavi Simons https://www.ukcalcio.com/2025/12/premier-league-al-tottenham-basta-un-tempo-brentford-reg Vai su Facebook
Diretta/ Tottenham Slavia Praga (risultato 0-0) video streaming tv: Xavi Simons show! (9 dicembre 2025) - Champions League, Diretta Tottenham Slavia Praga, streaming video tv: gli ospiti cercano di entrare nel gruppone per i playoff (9 dicembre 2025) ... Riporta ilsussidiario.net
