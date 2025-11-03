Attenzione ai falsi SMS | l’Asl Toscana Sud Est avverte i cittadini di possibili truffe telefoniche

L’ Asl Toscana Sud Est lancia un avviso importante ai cittadini dopo la segnalazione di falsi SMS inviati a nome di presunti uffici CUP (Centro Unico di Prenotazione). I messaggi, dall’apparenza credibile, invitano gli utenti a contattare un numero telefonico che però non appartiene all’Azienda sanitaria. Secondo quanto riferito dall’Asl, si tratterebbe di numeri truffa, attivati con l’obiettivo di sottrarre denaro o dati sensibili a chi, in buona fede, dovesse richiamare o fornire informazioni personali. L’Azienda sanitaria raccomanda quindi la massima prudenza e invita la popolazione a non rispondere a questi messaggi e a non effettuare chiamate ai numeri indicati, poiché non riconducibili ai servizi ufficiali dell’Asl. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Attenzione ai falsi SMS: l’Asl Toscana Sud Est avverte i cittadini di possibili truffe telefoniche

News recenti che potrebbero piacerti

Attenzione ai profili falsi! Stanno circolando account che cercano di imitare Gruppo BCC Iccrea e i profili delle BCC utilizzando: ? nomi molto simili al nostro ? lo stesso logo o immagini ufficiali ? link sospetti in bio ? falsi gruppi WhatsApp Ricorda - facebook.com Vai su Facebook

Attenzione ai falsi sms che invitano a contattare il CUP - La Regione Abruzzo avverte i cittadini: sono in circolazione falsi sms che invitano a contattare il CUP attraverso numeri a pagamento. Si legge su laquilablog.it

Falsi messaggi Sms, l’Asl Tse rinnova la richiesta di attenzione su possibili numeri truffa - Arezzo, 7 luglio 2025 – L'Azienda USL Toscana Sud Est informa che continuano le segnalazioni di ricezione sui cellulari di un messaggio SMS in cui, a nome di fantomatici “uffici USl” si invita a ... Secondo lanazione.it

Ats Milano, 'attenzione a sms dell'Asl è un tentativo di truffa' - Ats della Città metropolitana di Milano avvisa di tentativi di truffe via sms che sono arrivati ad alcuni utenti e spiega di non aver mai inviato sms chiedendo di telefonare a un numero a pagamento ... Lo riporta ansa.it