Attenzione ai falsi Sms | l’Asl Toscana sud est mette in guardia da possibili truffe telefoniche

Lanazione.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 4 novembre 2025 – Attenzione ai falsi SMS: l’Asl Toscana sud est mette in guardia da possibili truffe telefoniche. La Asl Toscana sud est segnala la diffusione di messaggi SMS ingannevoli i nviati a nome di presunti “uffici CUP”. In tali comunicazioni si invita a contattare un numero di telefono che, tuttavia, non appartiene all’Azienda sanitaria. Si tratta con ogni probabilità di numeri truffa, attivati con lo scopo di sottrarre denaro a chi, in buona fede, dovesse richiamare.  L’Asl Tse invita pertanto i cittadini a non rispondere a questi messaggi e a non effettuare chiamate ai numeri indicati, poiché non riconducibili ai propri servizi ufficiali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

