Slalom fra i pericoli del traffico Pedoni a rischio in viale Libertà

Nel corso del primo Consiglio comunale dell’anno, si è affrontata la questione della sicurezza pedonale in viale Libertà. Con l’aumento del traffico e le criticità evidenziate, si sono discusse possibili misure per migliorare la tutela dei pedoni e garantire una viabilità più sicura. L’incontro ha sottolineato l’importanza di interventi concreti per ridurre i rischi e favorire un ambiente urbano più sicuro per tutti.

In un Consiglio comunale che ha inaugurato il nuovo anno politico, dopo la pausa natalizia, sono emerse tante questioni di viabilità significative. Attraversamenti pedonali da mettere in sicurezza, traffico scolastico congestionato, segnaletica carente nei giorni delle partite, tombini rumorosi e pericolosi. A catalizzare l’attenzione è stato soprattutto viale Libertà, dove nel mese di dicembre si sono verificati due incidenti a danno di pedoni nell’arco di una sola settimana. "La situazione è oggettivamente pericolosa", denuncia il consigliere di Fratelli d’Italia Marco Monguzzi, concentrandosi in particolare sull’attraversamento pedonale libero in prossimità del bar Carosello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

