Terni sicurezza in viale Trento | pedoni a rischio tra autovelox spenti e attraversamenti poco visibili

A Terni, viale Trento si trova al centro di una discussione sulla sicurezza dei pedoni. Con autovelox inattivi e attraversamenti poco visibili, la zona presenta rischi concreti per chi cammina, evidenziando la necessità di interventi mirati per migliorare la tutela di cittadini e visitatori. La questione richiede attenzione e soluzioni efficaci per garantire un ambiente più sicuro per tutti.

I recenti fatti di cronaca hanno riportato al centro del dibattito cittadino la pericolosità di viale Trento per i pedoni. Il 16 dicembre si è verificata la morte di Donatella Mei, travolta intorno alle sette di sera in un tardo pomeriggio piovoso, da una vettura proprio davanti all’ingresso del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: Da giorni Viale La Farina al buio dopo le 20.30, pedoni e automobilisti a rischio Leggi anche: Terni, travolta sulle strisce mentre raggiunge il marito: Donatella Mei muore a 54 anni in viale Trento La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Viale Trento, allo studio misure per ridurre la velocità. Ferranti chiede un sopralluogo della commissione comunale; Terni. Minorenne ferito in un incidente stradale in viale Battisti; Travolta e uccisa sulle strisce davanti al marito che l’aspetta in auto: addio a Donatella, mamma di due figli; Terni: investito da uno scooter a Cesure. Grave 84enne ternano. Terni, travolta da un’auto muore 53enne - Una donna, intorno alle 19, è stata investita da un’auto in viale Trento. umbria24.it

Ternana di 53 anni travolta e uccisa lungo viale Trento davanti al marito - TERNI Attraversava la strada quando è stata presa in pieno da un’auto condotta da un ragazzo. ilmessaggero.it

Travolta e uccisa sulle strisce a Terni davanti al marito: addio a Donatella - Una donna di 53 anni, è stata travolta e uccisa da un’auto mentre attraversava viale Trento sulle strisce pedonali, nei pressi del parco ... msn.com

Weekend pre-natalizio in sicurezza: servizi interforze nel centro di Terni - facebook.com facebook

Parco Le Grazie Terni, scattano le operazioni di messa in sicurezza degli alberi x.com

