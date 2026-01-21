Siria l’accordo di cessate il fuoco è fragile | gli scontri tra curdi e Damasco continuano I dettagli
La situazione nel nord-est della Siria rimane critica e instabile, nonostante i recenti sviluppi politici. L’accordo di cessate il fuoco tra le parti coinvolte, in particolare tra curdi e forze governative di Damasco, appare fragile e suscettibile di ulteriori tensioni. Gli scontri continuano, evidenziando la complessità del contesto e la difficoltà di raggiungere una stabilità duratura nella regione.
La situazione nel nord-est della Siria, nonostante il recente cambio di regime, rimane profondamente critica e instabile. Martedì scorso, il nuovo governo guidato dal presidente Ahmed al Sharaa e le Forze democratiche siriane (SDF), a maggioranza curda, hanno siglato un accordo per un cessate il fuoco di quattro giorni. Tuttavia, la tregua annunciata si è rivelata inconcludente e i combattimenti tra i curdi e Damasco non si sono fermati. I curdi cercano di non perdere i propri diritti, il governo vuole il controllo totale del territorio. Uno dei punti più delicati per la sicurezza è rappresentato dalla gestione delle carceri. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In Siria è stato raggiunto un accordo di cessate il fuoco tra Damasco e curdiIn Siria, è stato firmato un accordo di cessate il fuoco tra il governo di Damasco e le forze curde.
Raggiunto un accordo per il cessate il fuoco tra il governo di Damasco e le forze dei curdi in SiriaIl 18 gennaio, il governo di Damasco e le Forze Democratiche Siriane (FDS) hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco, segnando un passo importante nella stabilizzazione del territorio.
Heavy Fighting as Syrian Forces Clash With Kurdish Units, Positions Raided
Argomenti discussi: L’accordo con il governo della Siria è una resa per i curdi; Siria: la resa dei conti tra curdi e Al-Sharaa, all’ombra di Trump; Siria, raggiunto un accordo di cessate il fuoco tra Damasco e curdi; Siria-Curdi: accordo di massima.
L'accordo in Siria non c'è. Al Sharaa dà ai curdi qualche giorno per cedere con le buoneSi torna a sparare nel nord-est siriano. Damasco annuncia unilateralmente un cessate il fuoco di quattro giorni per trovare un accordo, altrimenti le truppe ... huffingtonpost.it
Accordo di cessate il fuoco tra il governo siriano e le SDF: analisi delle conseguenzeUn accordo di cessate il fuoco di quattro giorni tra il governo siriano e le SDF segna una nuova fase nel conflitto. notizie.it
Nella mia corrispondenza in onda su Radio Radicale questa mattina: - In #Siria, raggiunto un nuovo accordo tra #Damasco e curdi-siriani dopo i duri scontri tra l'esercito siriano e le Unità curde di protezione del popolo affiliate alle #SDF. - Questo nuovo accor - facebook.com facebook
ULTIM'ORA: #Damasco accetta di concedere alle Forze democratiche siriane ( #SDF) quattro giorni di tempo per attuare l'accordo in 14 punti tra le parti. Damasco si sarebbe impegnato a concedere alle SDF il controllo delle zone a maggioranza curda della # x.com
