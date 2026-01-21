Siria l’accordo di cessate il fuoco è fragile | gli scontri tra curdi e Damasco continuano I dettagli

La situazione nel nord-est della Siria rimane critica e instabile, nonostante i recenti sviluppi politici. L’accordo di cessate il fuoco tra le parti coinvolte, in particolare tra curdi e forze governative di Damasco, appare fragile e suscettibile di ulteriori tensioni. Gli scontri continuano, evidenziando la complessità del contesto e la difficoltà di raggiungere una stabilità duratura nella regione.

La situazione nel nord-est della Siria, nonostante il recente cambio di regime, rimane profondamente critica e instabile. Martedì scorso, il nuovo governo guidato dal presidente Ahmed al Sharaa e le Forze democratiche siriane (SDF), a maggioranza curda, hanno siglato un accordo per un cessate il fuoco di quattro giorni. Tuttavia, la tregua annunciata si è rivelata inconcludente e i combattimenti tra i curdi e Damasco non si sono fermati. I curdi cercano di non perdere i propri diritti, il governo vuole il controllo totale del territorio. Uno dei punti più delicati per la sicurezza è rappresentato dalla gestione delle carceri. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

In Siria è stato raggiunto un accordo di cessate il fuoco tra Damasco e curdiIn Siria, è stato firmato un accordo di cessate il fuoco tra il governo di Damasco e le forze curde.

Raggiunto un accordo per il cessate il fuoco tra il governo di Damasco e le forze dei curdi in SiriaIl 18 gennaio, il governo di Damasco e le Forze Democratiche Siriane (FDS) hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco, segnando un passo importante nella stabilizzazione del territorio.

