In Siria è stato raggiunto un accordo di cessate il fuoco tra Damasco e curdi

In Siria, è stato firmato un accordo di cessate il fuoco tra il governo di Damasco e le forze curde. Raqqa, precedentemente sotto il controllo delle forze curde e liberata dall’ISIS nel 2018, è ora tornata sotto il controllo del governo siriano. Questa intesa segna un passo importante nel processo di stabilizzazione del paese e nella gestione dei territori interessati dal conflitto.

Raqqa, già capitale del Califfato e liberata dall’Isis dalle forze curde delle Forze democratiche siriane (SDF) nel novembre del 2018, è tornata sotto il controllo del governo di Damasco. Le forze governative della Siria, che comprendono anche ex ribelli jihadisti e che avevano preso la città prima che subentrasse lo Stato islamico, hanno in soli due giorni riconquistato più di metà dei territori, che i curdi si erano presi con la disfatta dell’Isis e poi il crollo del regime di Bashar al-Assad. Il governo centrale siriano ha annunciato di aver raggiunto un accordo per un cessate il fuoco con i combattenti curdi delle Forze democratiche siriane (SDF). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Siria, cessate il fuoco dopo giorni di scontri tra esercito e combattenti curdi ad Aleppo

Il ministero della Difesa siriano ha annunciato un cessate il fuoco ad Aleppo, dopo tre giorni di scontri tra forze governative e combattenti curdi dell'SDF. Gli scontri hanno provocato lo sfollamento di decine di migliaia di persone, evidenziando la complessità e la fragilità della situazione nella regione. La ripresa di un clima di calma rappresenta un passo importante, ma la stabilità resta ancora da consolidare.

Siria: Macron, 'cessate il fuoco permanente con i curdi'

Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto un cessate il fuoco permanente tra le forze di Damasco e le milizie curde in Siria, in risposta agli ultimi scontri nella regione. La sua richiesta mira a favorire il dialogo e la stabilità, sottolineando l'importanza di una soluzione pacifica per il conflitto in atto.

