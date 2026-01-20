Sinner e la scelta in doppio meglio Kyrgios o Kim-Jong un?

In occasione degli Australian Open 2026, si discute delle possibili scelte di Jannik Sinner riguardo alla sua partnership nel doppio. Tra Nick Kyrgios e Kim Jong-un, quale opzione potrebbe risultare più vantaggiosa per il tennista italiano? Questo episodio di Pod Laver Arena analizza le decisioni strategiche e le sfide che Sinner si trova ad affrontare nel contesto di uno dei più importanti tornei del circuito.

(Adnkronos) – Meglio un doppio in coppia con Nick Kyrgios o Kim Jong-un? Quali sono i 'segreti' Jannik Sinner a letto? L'azzurro agli Australian Open 2026 affronta l'esame più complicato, le domande di Pod Laver Arena, il podcast abbinato al primo torneo dello Slam. Si parte con una domanda complicata. Come compagno di doppio, sceglierebbe.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Kim Jong-un e la figlia che divide il mondo: erede, icona o semplice mito dinastico?Kim Jong-un e la figlia sono al centro di un'attenzione crescente, suscitando interesse e speculazioni.

Leggi anche: Corea del Nord, Kim Jong Un a spettacolo dell'aeronautica militare

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Quali corde, tensione e overgrip utilizza Jannik Sinner?; Sinner prepara l’Open d’Australia: 30 gradi, cemento rovente e una scelta che spiazza tutti; Andrea Bargnani sogna uno Jannik Sinner per l'Italia del basket: il suo percorso di studi e il ruolo da manager · Pallacanestro; Sinner vi porta nel suo spogliatoio: ecco dove si siede. VIDEO.

Jannik Sinner rifiuta l'invito di Mattarella: scopri le motivazioni dietro la scelta - Dietro il rifiuto di Jannik Sinner di incontrare il presidente Mattarella si celano importanti motivi legati alla sua salute. notizie.it

Sinner prepara l’Open d’Australia: 30 gradi, cemento rovente e una scelta che spiazza tutti - A Melbourne il tennis comincia prima del primo punto. Comincia quando il termometro sale, l’aria si ferma, il cemento diventa una piastra rovente e il corpo chiede tregua. Jannik Sinner ... msn.com

#Sinner non è solo tennis: la scelta che cambia una vita. Tennis that's All Terra Battuta. Nel cuore del Tennis. Forte....e sulle righe Jannik Sinner Fan Club Jannik Sinner Fans Jannik Sinner Fans Jannik Sinner Fan Club Jannik Sinner Fans Jannik Sinner N°1 T - facebook.com facebook