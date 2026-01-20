Un doppio con Kyrgios o Kim Jong-un? La risposta di Sinner è esilarante

Durante l'ultimo episodio di Pod Laver Arena, Jannik Sinner è stato invitato a rispondere a un classico gioco di preferenze. La domanda riguardava un ipotetico doppio con Kyrgios o Kim Jong-un, suscitando interesse tra gli ascoltatori. La sua risposta, semplice e diretta, ha attirato l’attenzione per la spontaneità e il tono sobrio, offrendo un momento di leggerezza senza eccessi.

Ospite di Pod Laver Arena, a Jannik Sinner è stato chiesto di partecipare al classico format "Preferiresti.?". Nonostante la difficoltà del confronto, l'azzurro ha trovato una risposta ironica che ha scatenato le risate in studio.

