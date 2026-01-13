Muggiò donna accoltellata davanti al figlio di un anno Il marito sporco di sangue va dai carabinieri | arrestato

A Muggiò, una donna di 31 anni è stata ferita gravemente durante una lite, poi trasportata in ospedale. Il marito, sporco di sangue, si è presentato dai carabinieri ed è stato arrestato. L’episodio si è verificato davanti al loro bambino di un anno. La vicenda è sotto indagine per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Muggiò (Monza e Brianza), 13 gennaio 2026 – La lite e poi le coltellate. Una donna di 31 anni, V.S., è stata trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza in gravissime condizioni con ferite da arma da taglio su tutto il corpo. Il marito 43enne, Sergio Laganà, è stato arrestato dai carabinieri. L’aggressione. L’aggressione si è verificata oggi intorno alle 18 a Muggiò, in un’abitazione al quinto piano di un palazzo di via Europa 30, la strada che dalla Taccona porta a Milano. La coppia ha un bimbo di un anno, che si trovava in casa al momento dell’aggressione. Cosa ha scatenato la furia dell’uomo è ancora un mistero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

