Ragazzino punta una pistola a salve contro un coetaneo e spara senza motivo | denunciato

Un ragazzino ha minacciato e sparato con una pistola a salve contro un coetaneo nel centro di Trabia, senza alcun motivo apparente. L'episodio si è concluso senza feriti, ma ha portato alla denuncia del giovane. Un episodio che ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale.

Avrebbe avvicinato un coetaneo in mezzo alla gente nel centro di Trabia, gli avrebbe puntato addosso - senza alcun motivo - una pistola a salve e avrebbe sparato un colpo, per fortuna senza ferirlo. Per questo un minorenne è stato denunciato dai carabinieri della sezione Radiomobile del reparto. Palermotoday.it Modifica pistola a salve, fermato minore - Dopo una indagine, i militari si sono presentati a casa del ragazzo in abiti borghesi e lo hanno trovato con uno dei suoi genitori. rainews.it

