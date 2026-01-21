Serve più tempo per il Board of Gaza Usa? Manca comunicazione dalla Ue

L'Italia si mostra disponibile e interessata alla creazione di un Board per Gaza, ritenendo inutile e dannoso l'autoesclusione. Tuttavia, la mancanza di comunicazione dalla Ue sembra rallentare il processo, richiedendo più tempo per definire chiaramente ruoli e obiettivi. La collaborazione internazionale è fondamentale per favorire un dialogo costruttivo e trovare soluzioni condivise nella regione.

L'Italia è "aperta, disponibile e interessata" al Board per Gaza. E, anzi, sarebbe persino "non intelligente" autoescludersi da un organismo del genere. Ma c'è un problema di incostituzionalità. A dirlo è Giorgia Meloni, ospite nella puntata speciale per i 30 anni di Porta a Porta su Rai 1. La proposta, assicura la premier, è interessante per "almeno due ragioni". " La prima è che l'Italia può giocare un ruolo unico nella realizzazione del piano di pace per il Medio Oriente e nella costruzione della prospettiva dei due Stati e poi in generale non considererei una scelta intelligente da parte dell'Italia e dell'Europa quella di autoescludersi in un organismo che comunque è interessante", ha spiegato nel salotto di Bruno Vespa, "C'è per noi un problema costituzionale di compatibilità". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L'Italia ribadisce il suo interesse per il Board di Gaza, evidenziando l'importanza di una presenza attiva e di una comunicazione efficace con l'Unione Europea.

Il ministro Meloni sottolinea l'importanza di ripristinare la comunicazione con gli Stati Uniti riguardo alla Groenlandia e invita a dedicare più tempo alle decisioni sul Board di Gaza.

Meloni, problema costituzionale, serve più tempo per il Board per Gaza(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Sul Board per Gaza la posizione dell'Italia è di apertura: noi siamo aperti, disponibili e interessati. Per almeno due ragioni. La prima è che l'Italia può giocare un ruolo un ... tuttosport.com

