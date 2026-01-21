Meloni | Problema costituzionale serve più tempo per il Board per Gaza

Il governo italiano ha dichiarato di essere aperto e disponibile a valutare la questione del Board per Gaza, riconoscendo però un problema di carattere costituzionale che richiede più tempo per essere affrontato adeguatamente. La posizione dell’Italia evidenzia l’interesse nel trovare soluzioni condivise, pur rispettando le procedure legali e costituzionali necessarie per eventuali modifiche o iniziative relative alla regione.

Sul Board per Gaza “la posizione dell’Italia è di apertura: noi siamo aperti, disponibili e interessati. Per almeno due ragioni. La prima è che l’Italia può giocare un ruolo unico nella realizzazione del piano di pace per il Medio Oriente e nella costruzione della prospettiva dei due Stati e poi in generale non considererei una scelta intelligente da parte dell’Italia e dell’Europa quella di autoescludersi in un organismo che comunque è interessante. C’è per noi un problema costituzionale di compatibilità perché dalla lettura dello statuto è emerso che ci sono alcuni elementi di incompatibilità con la nostra Costituzione, questo non ci consente di firmare sicuramente domani, però ci serve più tempo, c’è un lavoro che va fatto, ma la mia posizione rimane di apertura”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

