serie d il seravezza si rinforza sul mercato preso il centrocampista dalla riva classe 2005

Il Seravezza si rafforza nel mercato di gennaio con l’acquisto del centrocampista Dalla Riva, classe 2005. Dopo la sconfitta a Trestina, la squadra si prepara alla sfida casalinga contro l’Aquila Montevarchi, con l’obiettivo di confermare il suo rendimento interno, dove ha vinto tutte le partite di campionato. La formazione verdazzurra cerca continuità e solidità per migliorare la posizione in classifica.

Nella settimana che porta dalla sconfitta amara 1-0 a Trestina (che ha fatto molto arrabbiare l’allenatore Cristiano Masitto ) alla prossima partita interna con l’Aquila Montevarchi (dove i verdazzurri proveranno a far valere ancora una volta "la legge del “Buon Riposo“": in casa hanno vinto 10 volte su 10 in campionato. e ora vogliono l’11° squillo interno domenica) ecco che per il Seravezza si registra un rinforzo di mercato che arriva appositamente per allungare la coperta in mezzo al campo. La società verdazzurra ha infatti acquistato il centrocampista Stefano Dalla Riva, classe 2005 e dunque ancora “quota“ under in Serie D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

