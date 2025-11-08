Mercato Napoli il centrocampista arriva dal Brasile | occhi sul classe 2005

Il Napoli continua a mantenere aperti gli occhi per un colpo a centrocampo. Il club azzurro è infatti alla ricerca di un’alternativa utile ad arricchire un reparto che sarà privo di Anguissa a gennaio causa Coppa d’Africa. Fra i tanti nomi accostati al club azzurro, ne spunta uno nuovo: si tratta del giovane brasiliano Breno Bidon. Napoli sul giovane Bidon. A riportare l’indiscrezione è il giornalista di Caught Offside Ekrem Konur. Bidon potrebbe lasciare il Corinthians già a gennaio per tentare il salto in Europa: un’offerta da 18 milioni potrebbe bastare per lasciarlo andare. Su di lui, oltre al Napoli, ci sono Atletico Madrid, Sporting CP e Manchester United, pronte a scatenare una vera e propria asta per accaparrarselo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

