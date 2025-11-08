Mercato Napoli il centrocampista arriva dal Brasile | occhi sul classe 2005
Il Napoli continua a mantenere aperti gli occhi per un colpo a centrocampo. Il club azzurro è infatti alla ricerca di un’alternativa utile ad arricchire un reparto che sarà privo di Anguissa a gennaio causa Coppa d’Africa. Fra i tanti nomi accostati al club azzurro, ne spunta uno nuovo: si tratta del giovane brasiliano Breno Bidon. Napoli sul giovane Bidon. A riportare l’indiscrezione è il giornalista di Caught Offside Ekrem Konur. Bidon potrebbe lasciare il Corinthians già a gennaio per tentare il salto in Europa: un’offerta da 18 milioni potrebbe bastare per lasciarlo andare. Su di lui, oltre al Napoli, ci sono Atletico Madrid, Sporting CP e Manchester United, pronte a scatenare una vera e propria asta per accaparrarselo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nuovo nome per il mercato del Napoli. Il calciatore sarebbe particolarmente gradito anche a mister Antonio Conte. - facebook.com Vai su Facebook
Emergenza a centrocampo in Supercoppa: il Napoli tornerà sul mercato - Il messaggio è chiaro, e arriva direttamente dai vertici societari: il Napoli interverrà sul mercato di gennaio per rinforzare il centrocampo. Secondo tuttonapoli.net
Il Napoli a gennaio è obbligato a tornare sul mercato. Nonostante i nove acquisti estivi - partita della sfida di martedì sera contro l'Eintracht Francoforte il direttore sportivo Giovanni Manna ha chiaramente fatto capire. Come scrive tuttomercatoweb.com
Napoli, Manna: “Nuovo centrocampista? Ci stiamo guardando intorno” - Le dichiarazioni del ds del Napoli, Giovanni Manna, a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida di Champions con l'Eintracht Francoforte ... Segnala gianlucadimarzio.com