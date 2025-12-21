Palestra Inter duello con la Juve per il gioiello classe 2005 | l’Atalanta ha preso una decisione sul suo futuro!

L'Inter si trova coinvolta in una trattativa con la Juventus per il giovane talento classe 2005, attualmente in prestito al Cagliari. La società atalantina ha già preso una decisione riguardo al suo futuro, che potrebbe influenzare le prossime mosse di mercato. Di seguito i dettagli sulla situazione e le possibili evoluzioni.

Le prestazioni scintillanti offerte da Marco Palestra con la maglia del Cagliari stanno attirando gli sguardi indiscreti delle big del nostro campionato, accendendo un potenziale derby d'Italia sul mercato. L'esterno classe 2005, approdato in terra sarda con la formula del prestito secco dall' Atalanta, si è imposto come una delle rivelazioni più liete della stagione in corso, dimostrando una maturità tattica e una continuità di rendimento assolutamente sorprendenti per la sua giovane età.

Inter e Juve, duello sugli esterni - Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio stanno ampliando il ventaglio di opzioni sul mercato. tuttojuve.com

Gds – Palestra scatena l’asta: duello Juve-Inter, la situazione. Quotazione alta. E occhio - L'esterno del Cagliari, arrivato in estate in prestito dall'Atalanta, è seguito con molta attenzione da Inter e Juve ... msn.com

TS - È Rafik Belghali la prima alternativa a Marco Palestra per rinforzare la fascia destra dell'Inter. Per avere maggiori chance di approdare in nerazzurro, Belghali dovrebbe uscire ai gironi della Coppa d'Africa. - facebook.com facebook

Palestra per Giugno è il primo obiettivo: Per l’Inter si tratterebbe di un acquisto fuori dai parametri di Oaktree. Servirebbe una deroga, o strappare il calciatore a condizioni migliori. @CorSport x.com

