Calcio femminile una partita di Serie B in uno stadio di Serie A! Il Sinigaglia apre le porte al Como 1907 di Selena Mazzantini per il match contro la San Marino Academy

Calcio femminile, una partita di Serie B in uno stadio di Serie A! Il 14 dicembreil Sinigaglia ospiterà la partita tra Como 1907 e San Marino Academy di campionato Parità, riconoscimento dei valori e unione. Con questi principi il Como 1907 ha annunciato un’iniziativa speciale dedicata alla squadra femminile di Selena Mazzantini. Il club lariano . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

