Calcio femminile una partita di Serie B in uno stadio di Serie A! Il Sinigaglia apre le porte al Como 1907 di Selena Mazzantini per il match contro la San Marino Academy
Calcio femminile, una partita di Serie B in uno stadio di Serie A! Il 14 dicembreil Sinigaglia ospiterà la partita tra Como 1907 e San Marino Academy di campionato Parità, riconoscimento dei valori e unione. Con questi principi il Como 1907 ha annunciato un’iniziativa speciale dedicata alla squadra femminile di Selena Mazzantini. Il club lariano . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Scopri altri approfondimenti
: Prima Squadra, al “Ghelfi” arriva il San Nicolò. L’Under 15 affronta il Modena Leggi il del femminile https://www.carpicalcio.it/comunicati/under-15-modena/ - facebook.com Vai su Facebook
Como femminile al Sinigaglia, Mazzantini: "Grande investimento della società per il settore" - 30) lo Stadio Giuseppe Sinigaglia ospiterà il Como 1907 femminile per la partita prevista. tuttomercatoweb.com scrive
Dove vedere la Serie A con Como-Sassuolo e tutto lo sport in tv del 28 novembre - Gli appuntamenti con lo sport in tv e streaming di oggi, venerdì 28 novembre 2025, dalla partita di Serie A Como- Lo riporta gazzetta.it
Calcio femminile: la Roma vince il big match contro il Como e va in fuga in Serie A. Bene Juve ed Inter - Le giallorosse hanno espugnato il campo del Como in occasione del big match valido per la Serie A 2025- Secondo oasport.it