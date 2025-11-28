Calcio femminile una partita di Serie B in uno stadio di Serie A! Il Sinigaglia apre le porte al Como 1907 di Selena Mazzantini per il match contro la San Marino Academy

Calcionews24.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calcio femminile, una partita di Serie B in uno stadio di Serie A! Il 14 dicembreil Sinigaglia ospiterà la partita tra Como 1907 e San Marino Academy di campionato Parità, riconoscimento dei valori e unione. Con questi principi il Como 1907 ha annunciato un’iniziativa speciale dedicata alla squadra femminile di Selena Mazzantini. Il club lariano . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calcio femminile una partita di serie b in uno stadio di serie a il sinigaglia apre le porte al como 1907 di selena mazzantini per il match contro la san marino academy

© Calcionews24.com - Calcio femminile, una partita di Serie B in uno stadio di Serie A! Il Sinigaglia apre le porte al Como 1907 di Selena Mazzantini per il match contro la San Marino Academy

Scopri altri approfondimenti

calcio femminile partita serieComo femminile al Sinigaglia, Mazzantini: "Grande investimento della società per il settore" - 30) lo Stadio Giuseppe Sinigaglia ospiterà il Como 1907 femminile per la partita prevista. tuttomercatoweb.com scrive

calcio femminile partita serieDove vedere la Serie A con Como-Sassuolo e tutto lo sport in tv del 28 novembre - Gli appuntamenti con lo sport in tv e streaming di oggi, venerdì 28 novembre 2025, dalla partita di Serie A Como- Lo riporta gazzetta.it

Calcio femminile: la Roma vince il big match contro il Como e va in fuga in Serie A. Bene Juve ed Inter - Le giallorosse hanno espugnato il campo del Como in occasione del big match valido per la Serie A 2025- Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Femminile Partita Serie