Serie B femminile L’Academy si prende un punto In rimonta fermato il Frosinone

Per il secondo fine settimana consecutivo la San Marino Academy sfrutta i minuti finali della partita per portare a casa un bottino prezioso. Fu vittoria in casa del Trastevere; è stato pareggio, con il Frosinone (2-2). Risultati differenti, sensazioni simili. Di gioia: perché finalmente arriva il primo punto casalingo e perché ad un certo punto la partita si era messa molto in salita per Bertolotti e compagne. Proprio il capitano è tra le novità di formazione rispetto alla gara trasteverina. Le altre riguardano Magni in difesa e Montanari in porta. Neanche convocata Limardi, alle prese con un infortunio.

