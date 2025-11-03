FIGC Giorgio Chiellini eletto nuovo consigliere federale! Il dirigente della Juve entra nel Consiglio | Un onore rappresentare la Serie A

FIGC, Giorgio Chiellini (dirigente della Juve) entra ufficialmente nel Consiglio Federale: per lui un ruolo chiave tra club e istituzioni È ufficiale: Giorgio Chiellini è stato eletto nuovo consigliere nel Consiglio Federale della FIGC. La nomina è arrivata oggi, 3 novembre 2025, durante l’assemblea della Lega Serie A, confermando le previsioni che lo vedevano grande . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

