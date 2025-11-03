Giorgio Chiellini entra nel Consiglio Federale FIGC | eletto consigliere in quota Serie A
L’Assemblea della Lega Serie A ha eletto Giorgio Chiellini consigliere FIGC. L’ex capitano della Juventus e della Nazionale, oggi Director of Football Strategy del club bianconero, diventa il terzo consigliere designato dalla massima lega nel Consiglio Federale, affiancando Giuseppe Marotta (presidente Inter) e Stefano Campoccia (vicepresidente Udinese). L’elezione. Preferenze: Chiellini ha raccolto 12 voti.. Altri candidati: Giovanni Carnevali (ad Sassuolo) ha ottenuto 3 voti, Saverio Sticchi Damiani (presidente Lecce) 2 voti.. Schede bianche: 3.. Cosa significa per la governance. L’ingresso di Chiellini porta nel Consiglio Federale un profilo con doppia sensibilità: l’esperienza diretta di campo maturata in oltre 15 anni ad altissimo livello e la prospettiva manageriale assunta nel ruolo attuale alla Juventus. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
