Sei Nazioni 2026 | i 33 convocati dell' Italia e dove vedere i match su Sky e TV8

FIR, Federazione Italiana Rugby, e Sky Sport hanno svelato oggi nello Sky Campus di Milano i nomi dei 33 convocati azzurri per l'edizione 2026 del Guinness Sei Nazioni, al via il 5 febbraio allo Stade de France di Parigi. La partita inaugurale vedrà in campo i campioni in carica della Francia contro l'Irlanda. In arrivo uno spettacolo europeo ad alta intensità grazie alle performance di Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Italia e Scozia in diretta su Sky e in streaming su NOW, con le 5 gare degli azzurri visibili anche in chiaro su TV8 a partire da Italia-Scozia del 7 febbraio a Roma. I 15 match di uno dei tornei rugbystici più prestigiosi al mondo saranno tutti in esclusiva live nella Casa dello Sport, che come sempre garantirà una copertura editoriale completa fatta di circa 100 ore tra eventi live e studi: non solo Guinness Sei Nazioni, tra febbraio e aprile in campo anche il Sei Nazioni Under 20 - dal 602, con la gara inaugurale tra Italia e Scozia a Treviso - e il Guinness Sei Nazioni Femminile al via 11104 a Parigi con Francia-Italia, per un totale di 45 match complessivi nell'arco dei tre mesi. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Sei Nazioni, Quesada annuncia la lista dei convocati dell'Italia. Il 7 febbraio c'è la Scozia all'OlimpicoIl ct dell’Italia annuncia la lista dei convocati per le prime tre partite del Sei Nazioni, con Scozia all’Olimpico il 7 febbraio.

Sei Nazioni 2026, la Nazionale svela i convocati. Quesada: «È il torneo che dà più adrenalina»Ci sono i nomi dei 33 convocati dell’Italrugby per il Sei Nazioni 2026, che per gli azzurri inizierà contro la Scozia, a Roma (Olimpico ... msn.com

Sei Nazioni, Quesada annuncia la lista dei convocati dell'Italia. Il 7 febbraio c'è la Scozia all'OlimpicoIl ct ufficializza gli azzurri per i primi tre match: confermato Lamaro capitano, curiosità per il 19enne Todaro. Tanti gli infortunati, ma per Allan, Lucchesi e Capuozzo c'è speranza. Vogliamo fare ... msn.com

14 Leoni convocati al Raduno per il Sei Nazioni Leggi il comunicato completo https://shorturl.at/lTYgV #BenettonRugby #WeAreLions - facebook.com facebook

Nazionale italiana Under 16: i convocati e il programma del Torneo 5 Nazioni a Tychy (4-7 febbraio) in Polonia x.com