La Federazione Italiana Rugby (FIR) ha annunciato i 33 giocatori convocati dall’Italia per il Sei Nazioni 2026. La competizione prenderà il via il 5 febbraio allo Stade de France di Parigi. Le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, offrendo agli appassionati un’occasione per seguire da vicino le prestazioni della nazionale italiana durante il torneo.

FIR, Federazione Italiana Rugby, e Sky Sport hanno svelato oggi nello Sky Campus di Milano i nomi dei 33 convocati azzurri per l'edizione 2026 del Guinness Sei Nazioni, al via il 5 febbraio allo Stade de France di Parigi. La partita inaugurale vedrà in campo i campioni in carica della Francia contro l'Irlanda. In arrivo uno spettacolo europeo ad alta intensità grazie alle performance di Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Italia e Scozia in diretta su Sky e in streaming su NOW, con le 5 gare degli azzurri visibili anche in chiaro su TV8 a partire da Italia-Scozia del 7 febbraio a Roma. I 15 match di uno dei tornei rugbystici più prestigiosi al mondo saranno tutti in esclusiva live nella Casa dello Sport, che come sempre garantirà una copertura editoriale completa fatta di circa 100 ore tra eventi live e studi: non solo Guinness Sei Nazioni, tra febbraio e aprile in campo anche il Sei Nazioni Under 20 - dal 602, con la gara inaugurale tra Italia e Scozia a Treviso - e il Guinness Sei Nazioni Femminile al via l'1104 a Parigi con Francia-Italia, per un totale di 45 match complessivi nell'arco dei tre mesi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sei Nazioni 2026: annunciati i 33 convocati dell'Italia per il torneo. Partite in diretta su Sky

Sei Nazioni 2026: i 33 convocati dell'Italia e dove vedere i match su Sky e TV8Ecco i 33 giocatori convocati dall’Italia per il Sei Nazioni 2026, presentati oggi dalla FIR e Sky Sport nello Sky Campus di Milano.

Sei Nazioni, Quesada annuncia la lista dei convocati dell'Italia. Il 7 febbraio c'è la Scozia all'OlimpicoIl ct dell’Italia annuncia la lista dei convocati per le prime tre partite del Sei Nazioni, con Scozia all’Olimpico il 7 febbraio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: GUIDA RAPIDA: COME VINCERE AL FANTARUGBY DEL SEI NAZIONI; Sei Nazioni 2026: i convocati della Scozia. Prima partita contro l’Italia; Sei Nazioni al via, fiducia Italia ma con l’incognita infortuni - L'Unione Sarda.it; Liturgia del giorno 18 Gennaio 2026 - II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A.

Sei Nazioni 2026: annunciati i 33 convocati dell'Italia per il torneo. Partite in diretta su SkyFIR, Federazione Italiana Rugby, e Sky Sport hanno svelato oggi nello Sky Campus di Milano i nomi dei 33 convocati azzurri per l'edizione 2026 ... iltempo.it

Rugby: Fir e Sky svelano i 33 convocati azzurri per il Sei Nazioni 2026Dal 5 febbraio uno dei tornei più prestigiosi al mondo in diretta esclusiva anche su Now. Il 7 a Roma c'è già Italia-Scozia. Le partite della Nazionale in chiaro su TV8 ... tuttosport.com

Si giocherà a Rieti il 6 febbraio. Quindici convocati a cui si aggiungeranno i non utilizzati della prima giornata del Sei Nazioni - facebook.com facebook

Si giocherà a Rieti il 6 febbraio. Quindici convocati a cui si aggiungeranno i non utilizzati della prima giornata del Sei Nazioni x.com