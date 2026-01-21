Sean e Anthony Sax chi sono i ?figliocci? brasiliani di Valentino | la passione per la musica e la possibile eredità

Sean e Anthony Sax sono i figliocci brasiliani di Valentino, con una forte passione per la musica e un possibile legame ereditario con lo stilista. La salma di Valentino Garavani è stata trasferita alla sede della Fondazione Pm23, dove dalle 11 si terrà la camera ardente in sua memoria.

La salma di Valentino Garavani è arrivata nella sede della Fondazione Pm23, dove oggi si svolgerà la camera ardente in ricordo dello stilista a partire dalle 11. Tra le persone che hanno accolto la bara davanti alla sede, l'inseparabile Giancarlo Giammetti e i «figliocci» di Garavani, i fratelli Sean e Anthony Sax. La bandiera tricolore è a mezz'asta e la boutique in piazza di Spagna ha le vetrine coperte di nero con la citazione in bianco «I love beauty, it's not my fault». I figliocci La loro presenza non è una novità dell'ultima ora: i due sono cresciuti protetti dal carisma del Maestro, entrando a far parte della sua famiglia dopo che il padre, Carlos “Cacá” Souza, aveva concluso la sua storica relazione sentimentale con Valentino. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Sean e Anthony Souza: i due brasiliani che possono ricevere l’eredità di ValentinoSean e Anthony Souza sono due cittadini brasiliani di circa quarant'anni, figli di Carlos “Cacá” Souza, ex collaboratore e figura di rilievo nel team di Valentino Garavani.

Valentino, a chi va l'eredità da 10 milioni di dollari: la sorella e il nipote, poi Giammetti e i fratelli Sax. Il testamento da un notaio a RomaValentino Garavani, scomparso il 19 ottobre, lascia un patrimonio stimato in 10 milioni di dollari.

