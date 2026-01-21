Scuole chiuse per maltempo mercoledì 21 gennaio | l’elenco dei comuni interessati

Mercoledì 21 gennaio 2026, alcune scuole in Calabria, Sardegna e Sicilia saranno chiuse a causa delle allerte meteo rosse. L’elenco dei comuni interessati viene aggiornato di continuo, per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. Si consiglia di consultare le fonti ufficiali locali per eventuali variazioni e ulteriori dettagli sulle chiusure.

L'elenco in aggiornamento delle scuole chiuse mercoledì 21 gennaio 2026, per maltempo. Stop alle lezioni in alcuni comuni di Calabria, Sardegna e Sicilia dove c'è allerta meteo rossa. Scuole chiuse domani, 21 gennai, anche a Catanzaro e Lamezia Terme (in provincia di Catanzaro), e a Oriolo (Cosenza). Sempre in provincia ddi Reggio Calabria scuole chiuse ad Agnana, Benestare, Marina. Il ciclone Harry non dà tregua al Sud Italia, da diversi giorni sotto la morsa del maltempo, tanto che in diverse zone è stata prorogata di 24 ore l'allerta meteo rossa. Domani, mercoledì 21 gennaio. Anche a Ragusa domani, MERCOLEDÌ 21 GENNAIO, SCUOLE CHIUSE di ogni ordine e grado in considerazione, in particolare, della necessità di una verifica dello stato di sicurezza delle strade e delle via di collegamento extraurbano. Scuole chiuse per maltempo a Sinnai, Burcei, Maracalagonis e Sarrabus.

