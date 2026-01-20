Scuole chiuse per maltempo domani mercoledì 21 gennaio | l’elenco dei comuni interessati

Domani, mercoledì 21 gennaio 2026, alcune scuole in Calabria e Sicilia resteranno chiuse a causa delle allerte meteo rosse per maltempo. Di seguito l’elenco aggiornato dei comuni interessati, con l’obiettivo di informare studenti, genitori e docenti in modo chiaro e preciso. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza di tutti in presenza di condizioni meteorologiche avverse.

L'elenco in aggiornamento delle scuole chiuse domani, mercoledì 21 gennaio 2026, per maltempo. Stop alle lezioni in alcuni comuni di Calabria e Sicilia dove c'è allerta meteo rossa.

