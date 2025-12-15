L’uscita su Trump e l’approccio multilaterale | il governo Meloni davanti alla dottrina Mattarella sulla politica estera

L'articolo analizza le differenze tra l’approccio del governo Meloni e la “dottrina Mattarella” sulla politica estera italiana, evidenziando le diverse visioni emerse durante la Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori. Tra i temi trattati, si evidenziano le posizioni relative a Trump e alle strategie multilaterali, riflettendo le scelte di politica internazionale dei vertici istituzionali italiani.

© Ilfattoquotidiano.it - L'uscita su Trump e l'approccio multilaterale: il governo Meloni davanti alla "dottrina Mattarella" sulla politica estera Al di là del rito, delle forme, dei rispettivi ruoli, davanti al corpo diplomatico italiano, riunito nell'annuale Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori – in programma oggi e domani tra Roma e Milano – a sentire i discorsi del ministro degli Esteri e del presidente della Repubblica si colgono due linee di politica internazionale espressa dai vertici istituzionali. C'è una "dottrina Mattarella" e una posizione, espressa da Antonio Tajani che sembra più barcamenarsi che esporre una visione politica. Il ministro degli Esteri mette l'accento, come da direttive della presidente del Consiglio, sui rapporti atlantici e sul valore "occidentale" delle alleanze per cercare di tenere unite le due sponde dell'Atlantico che, invece, su spinta di Donald Trump, tendono a divaricarsi sempre più.