Villa Minozzo (Reggio Emilia), 3 dicembre 2025 - Due casi di positività alla febbre suina sono state riscontrate in carcasse di cinghiali rinvenuta in territorio di Villa Minozzo. Lo conferma il dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl reggiana. la conferma della positività al virus è arrivata ieri dopo l’esame su due cinghiali sottoposti ai controlli previsti per il contrasto alla diffusione del virus. Il ritrovamento è prossimo al confine con la Regione Toscana e si tratta con molta probabilità di un ampliamento dell’area già interessata a sud da un focolaio nella provincia di Lucca, nel Comune di Piazza al Serchio, che da settimane è oggetto di attenzione da parte della struttura commissariale e delle Ausl territoriali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Villa Minozzo, due casi di positività alla febbre suina