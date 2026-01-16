Incredibile a Wengen | Giovanni Franzoni vince il SuperG Il 24enne fa sognare lo sci azzurro | tre anni fa si era rotto due tendini sulla stessa pista

Giovanni Franzoni ha conquistato la vittoria nel SuperG di Wengen, segnando un importante traguardo in Coppa del Mondo. A soli 24 anni, lo sciatore italiano ritorna sulla scena dopo aver superato un infortunio grave, dimostrando determinazione e abilità sulla stessa pista dove tre anni fa si era infortunato. Un risultato che testimonia il suo impegno e talento nello sci alpino.

Finalmente è arrivata. Tanto bella quanto improvvisa. Giovanni Franzoni ha vinto il SuperG di Wengen, conquistando il suo primo successo in Coppa del Mondo. Sugli storici pendii elvetici, l’ultimo italiano a trionfare era stato Christof Innerhofer nella discesa del 2013, ben tredici anni fa. Un digiuno interrotto dall’exploit di Franzoni, che ora si spera possa diventare l’alba di un nuovo campione dello sci azzurro. Il 24enne di Manerba del Garda è sceso con il pettorale numero 1, ma nessuno dopo di lui è stato in grado di fare meglio: secondo con 35 centesimi di ritardo l’austriaco Stefan Babinsky, terzo lo svizzero Franjo Von Allmen (vincitore l’anno scorso9 staccato di 37 centesimi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Incredibile a Wengen: Giovanni Franzoni vince il SuperG. Il 24enne fa sognare lo sci azzurro: tre anni fa si era rotto due tendini sulla stessa pista Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Wengen 2026 in DIRETTA: Franzoni fa sognare in attesa dei favoriti Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Wengen 2026 in DIRETTA: FRANZONI DA SOGNO! L’azzurro trionfa sulla Lauberhorn Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Freccia Franzoni in prova a Wengen, poi Casse e Innerhofer; Franzoni vola: è ancora il migliore nella prova di discesa a Wengen; Sci, Coppa del Mondo: primo successo in carriera per Franzoni nel SuperG di Wengen. Franzoni trionfa nel SuperG di Wengen: "Incredibile, qui mi infortunai. È il destino" - Le parole dell'azzurro, dopo il successo nel SuperG di Wengen: "Ho fatto la differenza nella curva dove tre anni fa mi sono steso e ho avuto un grave infortunio, è intervenuto il fato. sport.sky.it Giovanni Franzoni: primo trionfo in Coppa del Mondo nel SuperG di Wengen - Giovanni Franzoni: primo trionfo in Coppa del Mondo nel SuperG di Wengen. mam-e.it

SuperG Wengen, il trionfo di Giovanni Franzoni: "E' assolutamente incredibile" - L'azzurro ai microfoni di Rai Sport: "Se ad inizio dell’anno mi avessero detto che sarei arrivato terzo in Val Gardena e primo qua, di solito le piste dove faticavo di più, non ci avrei mai creduto, s ... msn.com

«Ho ancora in mente quel podio a Val Gardena, è stato incredibile. Oggi voglio partire forte e dare tutto fin dall’inizio. » Sarà Giovanni Franzoni, con il pettorale numero 1, ad aprire il Super G maschile a Wengen, inaugurando così il weekend sulla storica pista - facebook.com facebook

