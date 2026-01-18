Quando le prossime gare di sci alpino? Kronplatz infrasettimanale poi Kitzbuehel e Spindleruv Mlyn

Le prossime gare di sci alpino si svolgeranno a Kronplatz in campo infrasettimanale, seguite da Kitzbuehel e Spindleruv Mlyn. Questi eventi rappresentano tappe fondamentali della Coppa del Mondo 2026, che si avvicina alla sua fase più intensa. Gli appassionati possono così seguire le competizioni dei migliori sciatori internazionali in un calendario ricco di appuntamenti di rilievo.

La Coppa del Mondo di sci alpino 2026 si prepara per una delle settimane più importanti dell’intera stagione. I due comparti sono pronti per una serie di appuntamenti di grande importanza, con punti pesanti in palio per la rincorsa alla Sfera di Cristallo e, non ultimo, iniziare a preparare la condizione in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Iniziamo dalle donne. Le atlete saranno di scena a Kronplatz nella giornata di martedì 20 gennaio per il gigante sulla “Erta” che dovrebbe vedere l’attesissimo ritorno in pista di Federica Brignone. Prima manche alle ore 10.30, seconda alle ore 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

Le prossime gare di sci alpino si terranno a Flachau, in programma in settimana, seguite da Wengen e Tarvisio. Dopo le competizioni di Adelboden e ZauchenseeAltenmarkt, gli appassionati possono già pianificare le prossime tappe della Coppa del Mondo 2026, mantenendo alta l’attenzione sul calendario ufficiale e sulle date delle prossime sfide in pista.

Le prossime tappe della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 si avvicinano, con appuntamenti infrasettimanali a Courchevel, e successivamente a Val Gardena e Val d’Isère per le donne. Un percorso ricco di emozioni che anticipa le festività natalizie, mentre gli atleti si preparano a sfidarsi sulle piste più affascinanti delle Alpi.

