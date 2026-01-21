Schlein scrive al primo ministro danese | Sostegno contro le minacce di Trump

Il messaggio di Schlein al primo ministro danese evidenzia la preoccupazione per le minacce di Trump riguardo alla sovranità della Groenlandia. La lettera sottolinea l'importanza del rispetto delle relazioni internazionali e del diritto all’autogoverno, richiamando l’attenzione sulla necessità di tutela della sovranità territoriale e dei principi diplomatici. Una richiesta di sostegno e solidarietà in un contesto di crescente complessità geopolitica.

ROMA – “Gentile Primo Ministro, Cara Mette, le ripetute e continue minacce del Presidente degli Stati Uniti Trump contro la sovranità territoriale della Danimarca e il diritto all’autogoverno della Groenlandia, sono totalmente incompatibili con i principi delle relazioni internazionali, il rispetto dello stato di diritto e anche con i più elementari standard della diplomazia. L’integrità territoriale e la sovranità sono pilastri del diritto internazionale. La loro tutela è essenziale non solo per l’Europa, ma per la comunità internazionale nel suo complesso, al fine di garantire la pace e la sicurezza globale”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Gli Stati Uniti «non hanno il diritto» di conquistare la Groenlandia, afferma il Primo Ministro danese dopo le rinnovate minacce di TrumpIl Primo Ministro danese ha ribadito che gli Stati Uniti non hanno il diritto di annettere la Groenlandia, a seguito delle recenti dichiarazioni di Donald Trump.

**Groenlandia: Pd-M5S-Avs 'Meloni in aula', Schlein scrive a premier danese 'sostegno'**Il Pd, il M5S e Avs hanno richiesto formalmente alla premier Giorgia Meloni di presentarsi in Parlamento per illustrare la posizione italiana in vista del prossimo Consiglio europeo straordinario.

