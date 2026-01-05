Gli Stati Uniti non hanno il diritto di conquistare la Groenlandia afferma il Primo Ministro danese dopo le rinnovate minacce di Trump

Il Primo Ministro danese ha ribadito che gli Stati Uniti non hanno il diritto di annettere la Groenlandia, a seguito delle recenti dichiarazioni di Donald Trump. La questione ha suscitato tensioni tra i due paesi, sottolineando l’importanza di rispettare i confini e le sovranità nazionali. La Groenlandia, territorio autonomo sotto sovranità danese, rimane al centro di attenzione internazionale per le sue risorse e posizione strategica.

Il primo ministro della Danimarca ha esortato Donald Trump a smettere di minacciare di annettere la Groenlandia. Il monito arriva a seguito delle ultime esternazioni del presidente riguardo al “bisogno assoluto” per gli USA di mettere le mani sul territorio. Mette Frederiksen ha dichiarato: «Non ha assolutamente senso parlare della necessità degli Stati Uniti di annettere la Groenlandia. Gli Stati Uniti non hanno il diritto di annettere nessuno dei tre Paesi del regno danese». Donald Trump non arretra di un millimetro sulla Groenlandia. Il bombardamento statunitense del Venezuela e la cattura del suo presidente, Nicolás Maduro, hanno riacceso i timori circa una possibile invasione americana. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Gli Stati Uniti «non hanno il diritto» di conquistare la Groenlandia, afferma il Primo Ministro danese dopo le rinnovate minacce di Trump Leggi anche: Trump: «Voglio la Groenlandia, ci serve». Il ruolo del "vicerè" Rubio e le nuove minacce a Caracas | La premier danese: basta minacce Leggi anche: Il primo ministro danese Frederiksen chiede agli USA di cessare la pressione sulla Groenlandia La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Perché gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela? Il petrolio, il pretesto della droga, la «Dottrina Monroe»: cosa c'è dietro la decisione di Trump; Gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela e catturato Nicolás Maduro che ora è in carcere a New York; Cos'è successo in Venezuela e cosa c'entra il petrolio; Venezuela, le reazioni. Mosca: «Violato diritto internazionale», Cina chiede rilascio immediato. Ue: «Sosteniamo transizione democratica». Gli Stati Uniti «non hanno il diritto» di conquistare la Groenlandia, afferma il primo ministro danese dopo le rinnovate minacce di Trump - Il primo ministro della Danimarca ha esortato Donald Trump a smettere di minacciare di annettere la Groenlandia, dopo le affermazioni del presidente riguardo al “bisogno assoluto” per gli USA di mette ... msn.com

Una rinuncia disastrosa al diritto internazionale - Con l’intervento in Venezuela gli Stati Uniti rivendicano apertamente l’uso della legge del più forte e una politica imperialista simile a quella della Russia di Vladimir Putin. internazionale.it

Perché gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela? - La campagna di pressione militare, economica e politica degli Stati Uniti contro il regime venezuelano di Nicolás Maduro, culminata con la sua cattura, è stata giustificata in molti modi dall’amminist ... ilpost.it

Trump vuole annettere la Groenlandia? Ecco la risposta di Orsini

Il presidente degli Stati Uniti ribadisce le mire sull'isola artica, attacca il leader colombiano Petro ("Uomo malato"), prevede che L'Avana "è pronta a cadere" e avverte la presidente messicana Sheinbaum: "Dobbiamo fare qualcosa" x.com

Trump minaccia la vicepresidente di Maduro a insiste sul bisogno degli Stati Uniti della Groenlandia Oggi Maduro davanti ai giudici di New York. Deve rispondere a quattro capi d’accusa Per seguire l'edizione completa del @Tg1 tradotto in #LIS di oggi, lunedì - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.