Incidente mortale a Milano sul Naviglio Pavese | perde la vita un motociclista

Un incidente mortale si è verificato a Milano, sul Naviglio Pavese, nei pressi di piazza Carrara. Un motociclista di 37 anni ha perso la vita dopo uno scontro con un'auto che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe svoltato a sinistra senza rispettare la precedenza. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.

L'incidente si è verificato all'altezza di piazza Carrara. Un'auto avrebbe svoltato a sinistra senza dare la precedenza a una moto guidata da un 37enne.

Il ragazzo accusato per l'incidente mortale a Milano era davvero un soccorritore - Nelle ore mattutine di domenica 16 novembre un brutale incidente in Viale Fulvio Testi ha coinvolto un gruppo di ragazzi alla guida, rispettivamente, di una Mercedes Classe G Brabus e una Opel. huffingtonpost.it

Incidente a Milano, la corsa del Suv (da 700 cavalli) a 150 all'ora sotto la pioggia e i due ragazzi alla guida positivi alla droga: cosa sappiamo - Continuano le indagini sull'incidente mortale avvenuto in viale Fulvio Testi a Milano in cui ha perso la vita il 19enne Pietro Silva Orrego. leggo.it

#Incidente mortale a #Villasimius Un tragico scontro tra un'auto e uno scooter ha causato la morte di un 19enne - facebook.com facebook

