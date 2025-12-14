Incidente mortale a Sale | motociclista 58enne perde la vita sulla Sp83

Un tragico incidente si è verificato a Sale, dove un motociclista di 58 anni ha perso la vita domenica pomeriggio sulla Strada provinciale 83. L'incidente ha coinvolto il residente locale, provocando grande dolore nella comunità e richiedendo l'intervento delle autorità per i rilievi necessari.

Un uomo di 58 anni, residente a Sale, è deceduto nel pomeriggio di domenica in seguito a un incidente motociclistico avvenuto lungo la Strada provinciale 83, l'arteria che collega Alessandria al paese. L'allarme è scattato intorno alle 16, quando il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente a terra. Secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti, si tratterebbe di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, giunti anche con l'elisoccorso, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: per il 58enne non c'è stato nulla da fare.

