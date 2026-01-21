Schianto a Castell' Aicardi tre auto finiscono nel canale e una si ribalta | feriti in ospedale

Nella serata di mercoledì 21 gennaio, a Castell'Aicardi, si è verificato un incidente stradale coinvolgendo tre veicoli, che sono finiti nel canale. Una delle auto si è anche ribaltata, e alcune persone sono rimaste ferite. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza e trasportare i feriti in ospedale.

Grave incidente stradale nella serata di mercoledì 21 gennaio a Castell'Aicardi. Per cause in corso di accertamento tre auto si sono scontrate e sono poi finite nel canale. Uno dei veicoli si è anche ribaltata. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, l'ambulanza con infermiere di San.

