Auto si ribalta e finisce nel canale tre morti in provincia di Nuoro

(Adnkronos) – Tre morti in provincia di Nuoro per un incidente: il conducente ha perso il controllo di un'auto che è finita in un canale. L'incidente è avvenuto lungo la provinciale 27, in territorio di Villagrande Strisaili. L'auto è volata da un ponticello, si è ribaltata ed è finita nell'acqua. Non c'è stato niente da . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondisci con queste news

Finisce con l'auto in un fossato, il veicolo si ribalta sul fianco: incastrato tra le lamiere https://www.nordest24.it/roncade-incidente-auto-capovolta-26enne-ferito - facebook.com Vai su Facebook

Incidente a Sestri Ponente, auto si ribalta sul fianco Vai su X

Pisa, auto si ribalta e finisce nel canale: donna morta davanti agli occhi del marito - Incidente mortale a San Giorgio di Cascina: l’auto di una coppia finisce nel fosso e muore la 79enne Maria Albanese ... Da fanpage.it

Perde il controllo dell'auto e precipita nel canale: tre le vittime - La tragedia è avvenuta nel nuorese: il conducente e gli altri due passeggeri sarebbero morti sul colpo ... Secondo today.it

Perde il controllo dell’auto, vola da un ponta e finisce in un canale: tre morti - L’auto è volata da un ponticello, quello di S’Othai che si trova due chilometri a valle dell’abitato, si è ... Lo riporta msn.com