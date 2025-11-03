Automedica speronata da una Renault si ribalta nel canale | autista in ospedale

Momenti di paura, nel primo pomeriggio di ieri – domenica 2 novembre – a Orzinuovi, dove un’automedica dell’Areu è rimasta coinvolta in una violenta carambola all’incrocio tra via Lonato e via Papa Giovanni XXIII.Il mezzo di soccorso, che stava rientrando in sede dopo aver appena trasportato un. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it