scappa con la cassa arrestato dopo il furto

Un uomo di 36 anni, tunisino, è stato arrestato a Cesena dopo aver tentato di scappare con la cassa di un bar di San Vittore. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato il furto e portato all’arresto dell’uomo, che ora si trova in custodia. L’episodio evidenzia l’efficacia delle attività di prevenzione e repressione sul territorio.

Arrestato un tunisino 36enne dopo un furto in un bar a San Vittore di Cesena. Ha cercato di scappare con la cassa asportata dal bar, ma è stato acciuffato dagli agenti della Polizia di Stato ed è finito in cella. Ieri mattina poco dopo trascorse le 5, al 112 è giunta una segnalazione di un cittadino che, in zona San Vittore a Cesena, è stato insospettito da alcuni rumori provenienti da un bar sito vicino alla sua casa, che in quel momento era chiuso. Il cittadino si è affacciato e ha intravisto un uomo che armeggiava all’ingresso del locale pubblico. Rapidamente un equipaggio delle volanti del Commissariato di Cesena è arrivato sul luogo segnalato e gli agenti hanno subito individuato un uomo vestito di nero e con il capo coperto da un cappuccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

