Uccide un uomo con una mazza durante un furto in Moldavia e scappa | 40enne arrestato nel Bresciano

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 40 anni, condannato a 20 anni per omicidio, è stato arrestato nel Bresciano dalle forze dell’ordine. L’arresto segue un episodio avvenuto in Moldavia, dove durante un furto ha ucciso un uomo con una mazza e poi è fuggito. L’indagine ha portato alla sua cattura, confermando la sua condanna e il rischio di impunità.

Gli agenti della Questura di Lodi hanno arrestato un 40enne condannato a 20 anni per omicidio. L'uomo era scappato dalla Moldavia dopo aver ucciso il padrone della casa che stava derubando. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

