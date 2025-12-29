Uccide un uomo con una mazza durante un furto in Moldavia e scappa | 40enne arrestato nel Bresciano
Un uomo di 40 anni, condannato a 20 anni per omicidio, è stato arrestato nel Bresciano dalle forze dell’ordine. L’arresto segue un episodio avvenuto in Moldavia, dove durante un furto ha ucciso un uomo con una mazza e poi è fuggito. L’indagine ha portato alla sua cattura, confermando la sua condanna e il rischio di impunità.
Gli agenti della Questura di Lodi hanno arrestato un 40enne condannato a 20 anni per omicidio. L'uomo era scappato dalla Moldavia dopo aver ucciso il padrone della casa che stava derubando. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Omicidio nel Torinese, uomo incappucciato uccide 39enne a Collegno e scappa
Leggi anche: Latitante croato scappa nei campi durante un controllo: arrestato dopo la caccia all'uomo dei carabinieri
Uccide compagna, morto anche l' uomo - E' morto l'uomo che ieri sera ha ucciso la compagna durante una lite nella loro casa di Riofreddo, in provincia di Roma. lagazzettadelmezzogiorno.it
Beit Shean, terrorista palestinese uccide una donna e un uomo. L’Idf prepara un’operazione mirata a Qabatiya Leggi qui - https://www.ilriformista.it/beit-shean-terrorista-palestinese-uccide-una-donna-e-un-uomo-lidf-prepara-unoperazione-mirata-a-qabatiya-4 - facebook.com facebook
Leinì, uccide l’uomo con l’auto e scappa: si è costituita la colpevole x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.