Uccide un uomo con una mazza durante un furto in Moldavia e scappa | 40enne arrestato nel Bresciano

Un uomo di 40 anni, condannato a 20 anni per omicidio, è stato arrestato nel Bresciano dalle forze dell’ordine. L’arresto segue un episodio avvenuto in Moldavia, dove durante un furto ha ucciso un uomo con una mazza e poi è fuggito. L’indagine ha portato alla sua cattura, confermando la sua condanna e il rischio di impunità.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.