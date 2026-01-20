Miasmi nella periferia sud di Modena Scam sotto la lente di ingrandimento | Emissioni non nocive

Nella periferia sud di Modena, sono stati rilevati alcuni miasmi attribuiti a lavori di Scam. Le autorità hanno confermato che, pur presentando un odore sgradevole, le emissioni non rappresentano un rischio per la salute. La situazione è monitorata attentamente per garantire la sicurezza dei residenti e rispettare le normative ambientali vigenti.

"Sebbene le emissioni di alcune lavorazioni abbiano un odore sgradevole, queste non sono nocive alla salute". Lo ha affermato l’assessore all’Ambiente Vittorio Molinari, nella seduta di Consiglio comunale del 19 gennaio, rispondendo all’interrogazione presentata dal consigliere Giovanni Bertoldi.🔗 Leggi su Modenatoday.it

