Sblocco mercato Napoli secondo Calcio e Finanza i club contrarti a De Laurentiis si oppongono ad una modifica a mercato iniziato

Nella riunione straordinaria del Consiglio Federale FIGC di oggi, è stato confermato il no alla modifica del mercato richiesta dal Napoli e sostenuta da Aurelio De Laurentiis. Secondo Calcio e Finanza, i club contrari alla proposta si sono opposti a qualsiasi cambiamento in corso di stagione, mantenendo le regole attuali e impedendo l’utilizzo dei fondi accantonati per sbloccare il mercato partenopeo.

In consiglio federale straordinario Figc che si è svolto oggi per discutere anche della norma voluta da De Laurentiis per sbloccare il mercato del Napoli (utilizzando i soldi accantonati), ha dato esito negativo. O meglio, ha sospeso ogni decisione in attesa che le società contrarie o astenute presentino una rinuncia formale a qualsiasi ipotesi di azione futura nei confronti dello stesso consiglio federale. La palla torna dunque alla Lega e Calcio e Finanza spiega i motivi dietro alle astensioni di Inter, Juventus e Roma e il no del Milan C’è da capire eventualmente se e con quali tempistiche la Lega Serie A riuscirà a dare seguito a questa richiesta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

