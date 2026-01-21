Oggi si svolge un momento cruciale per il mercato del Napoli, con il presidente Aurelio De Laurentiis coinvolto in un confronto con Chiellini e Marotta. La discussione riguarda una possibile modifica che potrebbe influenzare le prossime operazioni di mercato e la posizione del club nel calcio italiano. La situazione resta sotto osservazione, mentre si attendono sviluppi che potrebbero avere ripercussioni anche a livello istituzionale.

Oggi giornata clou per il mercato del Napoli e per il ruolo politico del club nel calcio italiano. È in programma il consiglio straordinario della Federcalcio dove si porterà anche la modifica all’ormai celebre codice del lavoro allargato che ha bloccato il mercato degli azzurri. La Lega Serie A ha approvato la modifica che però ora passa al vaglio del Consiglio federale. In Lega, scrive Tuttosport, è andato in scena uno scontro tra De Laurentiis da un lato, Marotta e Chiellini dall’altro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Sblocco mercato del Napoli, scontro De Laurentiis con Chiellini e Marotta. I due sperano che la modifica salti

Sblocco del mercato del Napoli, la Lega ha votato sì ma Chiellini e Marotta contrariati. I no di Juve, Inter e RomaIl mercato del Napoli potrebbe presto riaprirsi, dopo il sì della Lega al provvedimento proposto da De Laurentiis.

