Il mercato del Napoli potrebbe presto riaprirsi, dopo il sì della Lega al provvedimento proposto da De Laurentiis. Tuttavia, alcune società come Juve, Inter e Roma si sono espresse contrarie, mentre Chiellini e Marotta hanno manifestato delusione. Lunedì 26 si svolgerà il consiglio federale Figc, durante il quale si discuterà anche di questa norma, che mira a facilitare le operazioni di mercato del club partenopeo.

Lunedì 26 è in programma il consiglio federale Figc per discutere anche della norma voluta da De Laurentiis per sbloccare il mercato del Napoli (utilizzando i soldi accantonati). La Lega Serie a ha votato sì a larghissima maggioranza (16 sì) ma con il voto contrario di Inter, Juventus e Roma. Adesso, scrive Tuttomercatoweb, si vedrà cosa faranno i due consigliere federali Marotta e Chiellini definiti da Tmw molto contrariati sulla vicenda. Scrive appunto Tuttomercatoweb: Nelle prossime ore, secondo quanto raccolto da Tmw, è in programma un consiglio federale straordinario, convocato proprio sulla questione, su richiesta urgente della Lega Calcio Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sblocco del mercato del Napoli, la Lega ha votato sì ma Chiellini e Marotta contrariati. I no di Juve, Inter e Roma

