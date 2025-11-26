De Laurentiis Manna e Chiavelli summit di mercato del Napoli | atteso anche Conte Sky
Il giorno dopo la vittoria contro il Qarabag in Champions League, il Napoli si è ritrovato per un incontro importante. In città sono arrivati il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Giovanni Manna e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli. Secondo Sky Sport, potrebbe aggiungersi anche Antonio Conte, anche se al momento non è ancora sicuro che il tecnico partecipi davvero alla riunione. La situazione della squadra non è semplice: gli infortuni stanno creando molti problemi, soprattutto a centrocampo. Le assenze di Kevin De Bruyne e Anguissa hanno lasciato un vuoto importante e per questo la società sta già pensando a come muoversi nel mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
