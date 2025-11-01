Napoli Suv con 6 persone invade la corsia e si schianta contro una volante | muore poliziotto grave il collega 

Xml2.corriere.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittima ha 47 anni, sposato con tre figli. Il collega sottoposto a un delicato intervento intervento chirurgico all'ospedale del Mare di Napoli. L'autista del Suv è fuggito dopo lo scontro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

napoli suv con 6 persone invade la corsia e si schianta contro una volante muore poliziotto grave il collega160

© Xml2.corriere.it - Napoli, Suv con 6 persone invade la corsia e si schianta contro una volante: muore poliziotto, grave il collega 

Altre letture consigliate

napoli suv 6 personeNapoli, suv con 6 giovani travolge una volante: morto un agente. Caccia all'autista - Un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati, è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli in un incidente stradale. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Suv 6 Persone